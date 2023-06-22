Руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отреагировала на удар по Чонгарскому мосту. Своими мыслями она поделилась в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Соответствует ли "хлопок" в Чонгаре планам ВСУ

Гуменюк сказала, что оккупантов ожидает сезон "хлопка", и он будет очень горячим.

Они (оккупанты – 24 Канал) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут немного другие. Пока мы продолжаем работать,

– заявила она.

По ее словам, все продвигается по плану. Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможности прийти в себя.

Как взрывы на Чонгарском мосту повлияют на планы России

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ рушат не инфраструктуру, а планы врага. Украинские защитники разрушают то, что не позволит потом оккупантам в таком состоянии использовать против нас.

По ее словам, логистика россиян будет взорвана, а возможности ее пополнения будут минимизированы. Гуменюк заявила, что это должно повлиять на моральное, физическое и материальное состояние захватчиков.

Реакция окупантов на взрывы на Чонгарском мосту