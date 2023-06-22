Руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отреагировала на удар по Чонгарскому мосту. Своими мыслями она поделилась в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Соответствует ли "хлопок" в Чонгаре планам ВСУ
Гуменюк сказала, что оккупантов ожидает сезон "хлопка", и он будет очень горячим.
Они (оккупанты – 24 Канал) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут немного другие. Пока мы продолжаем работать,
– заявила она.
По ее словам, все продвигается по плану. Он состоит в том, чтобы истощать врага, лишать его возможностей пополнять свои ресурсы и не давать ему возможности прийти в себя.
Как взрывы на Чонгарском мосту повлияют на планы России
Гуменюк подчеркнула, что ВСУ рушат не инфраструктуру, а планы врага. Украинские защитники разрушают то, что не позволит потом оккупантам в таком состоянии использовать против нас.
По ее словам, логистика россиян будет взорвана, а возможности ее пополнения будут минимизированы. Гуменюк заявила, что это должно повлиять на моральное, физическое и материальное состояние захватчиков.
Реакция окупантов на взрывы на Чонгарском мосту
- Гауляйтер Владимир Сальдо записал видеообращение с Чонгарского моста. Его поступок напомнил поведение другого коллаборанта Кирилла Стремоусова., который записывал схожее видео с Антоновского моста при таких же обстоятельствах, а затем погиб в загадочном ДТП.
- Также Сальдо пригрозил Одесской области и Молдавии ударами. А еще он внезапно заговорил на украинском языке во время обращения.
- Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию в Чонгаре. Приспешник Кремля просто переадресовал вопрос министерству обороны страны-агрессорки.
- А вот оккупационная администрация Крыма решила успокоить жителей. Так называемый "министр транспорта" Николай Лукашенко заявил, что переправу якобы можно полностью восстановить в течение нескольких недель. Гауляйтер также попытался сместить внимание россиян на Крымский мост, который, по его словам, работает в штатном режиме.