В Кремле и временно оккупированном Крыму по-разному отреагировали на удар по Чонгарскому мосту. Об этом пишут вражеские СМИ, передает 24 Канал.

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Как отреагировали в Кремле на "хлопок" в Чонгаре

Приспешник Владимира Путина Дмитрий Песков отказался публично комментировать удар по Чонгарскому мосту. Пресс-секретарь российского диктатора переадресовал вопросы журналистов министерству обороны России.

К слову, поврежденная переправа расположена у села Чонгар на временно оккупированной части Херсонской области. Оккупанты захватили этот населенный пункт в 2022 году во время полномасштабного вторжения. Россияне использовали мост для перекидывания своих войск на Юг Украины.

Что сказали оккупационные власти Крыма

Так называемый "министр транспорта" временно оккупированного полуострова Николай Лукашенко заявил, что Крымский мост работает в штатном режиме. Гауляйтер также заявил о работе пунктов пропуска во временно захваченных россиянами Армянске и Перекопе. Именно туда оккупационная администрация перенаправила транспортное движение.

По его словам, также работает паромная переправа. Речь идет об обеих ее частях – железнодорожной и автомобильной.

Кроме этого "министр" прокомментировал "хлопок" в Чонгаре. Он заявил, что Чонгарский мост якобы возможно полностью восстановить через несколько недель. Лукашенко добавил, что сейчас "решается вопрос" об открытии одной полосы на этом мосту.

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту