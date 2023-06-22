В Кремле и временно оккупированном Крыму по-разному отреагировали на удар по Чонгарскому мосту. Об этом пишут вражеские СМИ, передает 24 Канал.
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Как отреагировали в Кремле на "хлопок" в Чонгаре
Приспешник Владимира Путина Дмитрий Песков отказался публично комментировать удар по Чонгарскому мосту. Пресс-секретарь российского диктатора переадресовал вопросы журналистов министерству обороны России.
Что сказали оккупационные власти Крыма
Так называемый "министр транспорта" временно оккупированного полуострова Николай Лукашенко заявил, что Крымский мост работает в штатном режиме. Гауляйтер также заявил о работе пунктов пропуска во временно захваченных россиянами Армянске и Перекопе. Именно туда оккупационная администрация перенаправила транспортное движение.
По его словам, также работает паромная переправа. Речь идет об обеих ее частях – железнодорожной и автомобильной.
Кроме этого "министр" прокомментировал "хлопок" в Чонгаре. Он заявил, что Чонгарский мост якобы возможно полностью восстановить через несколько недель. Лукашенко добавил, что сейчас "решается вопрос" об открытии одной полосы на этом мосту.
Что известно об ударе по Чонгарскому мосту
- ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область с временно оккупированным Крымом. Это произошло 22 июня около 5 утра.
- Гауляйтер Владимир Сальдо впоследствии пригрозил Молдове и Одесской области. По его словам, оккупанты готовят "акт возмездия".
- Журналисты предположили, что нашим защитникам понадобилось только 2 ракеты. По предварительным данным, ВСУ пробили дорожное полотно и повредили опору.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом заявил, что удар по Чонгарскому мосту имеет военный, политический и исторический смысл. По его словам, уничтожение логистического и транспортного обеспечения россиян является одной из ключевых частей наступательных операций Украины.