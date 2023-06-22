Переправа в Крым превратилась в решето – украинские военные попали в мост на двух концах около пяти утра. У россиян из-за этого уже начало "гореть", и они на пропагандистских телеграмм-каналах снова начали призывать к бомбардировке Киева, передает 24 Канал.

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Чонгарский мост взорвали в двух местах

Чонгарский мост, информация о повреждении которого появилась 22 июня, проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой. По одной из версий, повреждения на нем могли произойти из-за землетрясения – толчки земли испытывали в Севастополе во временно оккупированном Крыму. Поэтому мост мог начать "разминироваться".

Пропагандистские телеграмм-каналы заявили, что по нему якобы ударили ВСУ.

Подрыв Чонгарского моста – серьезный удар по логистике оккупантов, ведь он был переправой в Крым. Оккупанты уже начали распространять панические сообщения о "подрыве" моста, а это значит, что мост был для них крайне важен. Кроме того, удар по мосту оказал большое влияние на оккупантов и коллаборантов на Херсонщине – теперь нет ни одного места, где они могут чувствовать себя в безопасности.

У оккупантов уже началась истерика из-за "атаки" ВСУ

Уже традиционно "простые россияне" после известия об ударе по мосту начали угрожать новыми атаками на гражданские объекты Украины – в частности, предложили снова бомбить и столицу Украины, Киев. Некоторые из них заявляют, что "ответку" Украина должна получить срочно, а удары должны быть "точными и мощными".

Впрочем, не все оккупанты настроены оптимистично – некоторые из них уже понимают, что никакого "ответа" от Кремля ждать не стоит. А другие боятся, что с новой помощью от Запада ВСУ скоро возьмут временно оккупированный Крым "в клещи".

Реакция россиян на повреждение моста / Скриншоты из соцсетей

Некоторые россияне в комментариях популярных пропагандистских телеграмм-каналов упомянули также и о том, что ВСУ якобы "убивают мирных жителей", но также и проявили обеспокоенность тем, что перед "жестом доброй воли" армии России в Херсоне происходили подобные события.

Вспомнили россияне и о предводителе ПВК Вагнера Евгении Пригожине – он также боится наступательных действий ВСУ и уже сбежал с передовых позиций и перебрался под Мариуполь. Оккупанты же иронически пригласили его посетить Одессу, ведь уже сами понимают, что успехи их армии значительно скромнее, чем пытается показать российская пропаганда.

"Перед "сдачей" Херсона такое же было", "Херсонский сценарий планируется?", – написали некоторые комментаторы.

Настроения россиян с каждым новым "хлопком" на оккупированных территориях становятся все пессимистичнее. Они уже не верят, что "красные линии" Кремля можно перейти, и не надеются не победу в войне.

Удар по Чонгарскому мосту: коротко