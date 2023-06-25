Однак якою була кінцева мета Євгенія Пригожина американській розвідці встановити не вдалося. Зокрема, тому що заколот завершився дуже швидко.

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Як Пригожин готував заколот

ЗМІ з посиланням на джерела, які обізнані з питанням, повідомляє, що Пригожин тривалий час готувався до того, щоб кинути виклик військовому керівництву Росії. Крім того, на початку цього тижня розвідники поінформували лідерів Конгресу про переміщення бойовиків ПВК Вагнера та їх озброєння з окупованої території України до Росії.

Крім того, Пригожин накопичував зброю та боєприпаси для свого заколоту. Водночас заяви про "снарядний голод" зі звинуваченнями у бік міністра оборони Сєргєя Шойгу та керівника генштабу Валєрія Герасимова розвідка США назвала навмисним обманом для підготовки самого заколоту.

Попри те події застали керівництво США зненацька, а їхній стрімкий розвиток змусив високопосадовців скасувати іноземні візити.

Неочікуваний початок та кінець заколоту

Заколот Євгенія Пригожина почався зі звинувачень у бік міністра оборони Сєргєя Шойгу. Керівник вагнерівців звинуватимо його у тому, що він віддав наказ атакувати тилові табори його найманців. Це відбулося на тлі тривалого конфлікту з міноборони країни-терориста. Після цього Пригожин оголосив про "похід на Москву".

Вагнерівці взяли під контроль Ростов-на-Дону та ще кілька населених пунктів у Ростовській та Воронезькій областях. Також найманці зайшли у Липецьку область і були повідомлення про захід у Московську область.

Однак після домовленостей з Лукашенком Пригожин віддав наказ розвернути колони, а зайняті вдень міста і села вагнерівці покинули. У Кремлі пообіцяли амністію вагнерівцям, які брали участь у заколоті за "бойові заслуги" на війні проти України, а кримінальні справи проти Пригожина закрили, щоправда, керівника "Вагнера" відправили у Білорусь.

Водночас невідомо, що буде з міністерством оборони. Спершу терорист Стрєлков натякнув на те, що Сєргєй Шойгу позбувся своєї посади, але в Кремлі заявили, що кадрових питань в міноборони з Пригожиним не обговорювали під час перемовин.