Про це 24 Каналу відзначив опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він припустив, яке місце Пригожин може зайняти в команді Владіміра Путіна.

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"Продавив" свої вимоги

Оголосивши похід на Москву, Пригожин заявив про "марш справедливості", відзначив Олевський. Це пряма заявка на умовний захист росіян. Але по факту захищав він свої бізнес-інтереси. Ватажку вагнерівців пообіцяли, що його ПВК не розформують і він хутко "дав задню".

Тобто, коли вчора говорив про справедливість для всіх росіян – брехав. Його мета була достатньо меркантильною: захистити ПВК, бізнес і нічого більше. Ще одна особа показала росіянам, що плювати на справедливість. Це знищення його репутації. Він її стер,

– сказав опозиційний журналіст.

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Пристане до команди Путіна

Тож, своїми діями Пригожин продемонстрував усім, що в Росії як не було справедливості, так її і не буде. Це абсолютно схожа поведінка з диктатором Путіним.

"Всі, хто повірив у Пригожина і захист справедливості, – об них витерли ноги. Пригожин такий же, як і Путін, нічим не відрізняється. Такий Пригожин Путіна влаштовує, підходить для його команди. У нього є шанси там бути без наслідків для себе", – додав Олевський.

Зазначимо, увечері, 24 червня, Євгєній Пригожин заявив, що припиняє свій похід на Москву. Найманці зупинилися за 200 кілометрів від російської столиці. Мовляв, до цього "вагнерівці не пролили крові, а тепер це може статися". Тому Пригожин розвертає колони і повертається у польові табори.

Також кремлівський диктатор вранці говорив із самопроголошеним білоруським президентом Алєксандром Лукашенко – вони домовилися про співпрацю і останній вийшов на зв'язок із Пригожиним. Внаслідок переговорів, ватажок вагнерівців пристав на пропозицію білоруса і "абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язання ситуації".

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