Аналитики Института изучения войны считают, что Кремлю было трудно дать эффективный быстрый ответ на продвижение ЧВК "Вагнера". Кроме того, российские источники уже поспешили подчеркнуть, что вооруженное восстание "Вагнера" не отразилось на российских силах в Украине, но действия вагнеровцев продемонстрировали отсутствие в России резервов в тыловых районах.

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Какую цель мог преследовать Пригожин

Владелец террористической компании, вероятно, считал, что его единственный путь сохранить ЧВК как независимую силу – это выступить против российского МО.

Пригожин, видимо, воспринял крайний термин МО, который должен официально оформить контроль над всеми нерегулярными формированиями как экзистенциальную угрозу своему политическому (и, возможно, личному) выживанию.

Поэтому он, скорее всего, решил рискнуть использовать свои силы, чтобы сменить руководство МО, а не полностью потерять ЧВК "Вагнера", и его единственной настоящей надеждой на длительный успех было обеспечить дезертирство с МО.

– говорится в отчете.

Аналитики добавляют, что возможно Пригожин также планировал штурмовать штаб-квартиру Генштаба или персонал Минобороны. Это могло бы привести к серьезным тактическим влияниям в Украине. Однако восстание Пригожина продемонстрировало, что российским силам не хватает резервов во многих тыловых районах и почти наверняка ухудшит моральный дух российского персонала в Украине.

Восстание Пригожина еще больше подорвало его существующую базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК "Вагнера".

Соглашение с Лукашенко является краткосрочным

Сейчас Кремль сталкивается с глубоко нестабильным равновесием. Соглашение, достигнутое в результате переговоров между Пригожиным и Лукашенко, является краткосрочным решением.

Предположение о том, что восстание Пригожина, ответ Кремля и посредничество Лукашенко были инсценированы руководством России, абсурдны. Восстание выявило слабость российских сил безопасности и продемонстрировало неспособность Путина своевременно использовать свои силы для отражения внутренней угрозы и еще больше ослабило его монополию на силу.

Мятеж ЧВК "Вагнера" также продемонстрировал деградацию российских военных резервов, почти полностью направленных на боевые действия в Украине, а также опасность опоры на неопытных призывников для защиты границ России.

Восстание Пригожина и разрешение событий 23 и 24 июня – хотя это не обязательно борьба Пригожина и Кремля – вероятно, нанесут существенный ущерб правительству Путина и российским военным силам в Украине,

– подытожили аналитики.