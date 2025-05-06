Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россияне жалуются на атаку БпЛА

Российские СМИ сообщили, что беспилотники массированно атаковали сразу несколько российских регионов. Жители Липецкой области пишут об активной работе ПВО, "красный уровень" опасности также объявили в Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

По данным мониторинговых каналов угроза БпЛА сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.

Однако, как сообщают сами россияне, основной целью беспилотников стала Москва и область.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы так называемой ПВО уже якобы сбили 19 беспилотников, которые двигались на Москву.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на работу.

Местные жители также опубликовали видео пролета беспилотника в городе Наро-Фоминск Московской области.

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Напомним, прошлой ночью россияне также заявляли о якобы атаке беспилотников на ряд регионов. Впоследствии минобороны России традиционно отчиталось о якобы сбитии 26 БпЛА.