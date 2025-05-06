Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росіяни скаржаться на атаку БпЛА

Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники масовано атакували одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області пишуть про активну роботу ППО, "червоний рівень" небезпеки також оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.

За даними моніторингових каналів загроза БпЛА зберігається в Астраханській, Нижегородській, Тверській та Смоленській областях.

Однак, як повідомляють самі росіяни, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.

Мер російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що сили так званої ППО вже нібито збили 19 безпілотників, які рухалися на Москву.

У московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу.

Місцеві жителі також опублікували відео прольоту безпілотника у місті Наро-Фомінськ Московської області.

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Нагадаємо, минулої ночі росіяни таож заявляли про нібито атаку безпілотників на низку регіонів. Згодом міноборони Росії традиційно відзвітувало про буцімто збиття 26 БпЛА.