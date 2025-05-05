Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что Украина била уже на более чем 1000 километров по территории России. А Москва расположена значительно ближе.

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От этого трудно защититься

Как отметил Свитан, уже в ночь на 5 мая была информация о взрывах в Подмосковье. Вполне вероятно, что украинская разведка определяла алгоритм работы российской ПВО.

Технически Украина может ударить по военным объектам Москвы. Но тут есть вопрос скорости и времени.

Беспилотник летит где-то 150-200 километров в час. Это примерно 3-4 часа до Москвы. А, возможно, придется еще какой-то маневр делать. Крылатая ракета идет быстрее. Где-то 750-800 километров в час. За полчаса получится долететь. Но за это время российская ПВО может раз 300 отработать. Все же крылатая ракета и беспилотник – это достаточно простые цели для ПВО,

– сказал Свитан.

Проблемой не только для российской, но и для любой ПВО становится баллистическая ракета. Это – чрезвычайно сложная для сбивания цель.

Защитить Москву от баллистики почти невозможно. Если бы был хотя бы десяток баллистических ракет, то 2-3 точно достигли бы целей,

– отметил Свитан.

Напомним, Украина работает над собственной баллистической ракетой. Недавно Владимир Зеленский во время Ставки дал задание максимально ускорить этот процесс.