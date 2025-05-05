Также взрывы слышали жители Воронежа. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака дронов на Москву ночью 5 мая: что известно

Неизвестные ударные беспилотники ночью 5 мая пытались провести "репетицию парада" в Москве. К сожалению, похоже на то, что до Красной Площади они не долетели.

Известно, что план "Ковер" вводили в по меньшей мере двух московских аэропортах – Внуково и Домодедово, соответственно – там не впускали и не выпускали самолеты из-за угрозы атаки БПЛА.

Чуть раньше перед этим событием жители Воронежа и Подольска сообщали о взрывах над своими городами и работе ПВО. А около 3 утра мэр Москвы Сергей Собянин отчитался в социальных сетях об "отраженной атаке 4 беспилотников".

В этом же сообщении он упомянул о падении обломков и о том, что "соответствующие службы" работают на местах инцидентов.

Очевидец атаки на Москву ярко прокомментировал ситуацию: смотрите видео (внимание, 18+, слышна ругань)

Интересно, что этой же ночью в Москве взорвалась многоэтажка. Пишут, виноват газ, тем временем там есть жертвы и раненые.