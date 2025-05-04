Под обстрел попал завод "Стрела" в поселке Суземка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко и росСМИ.

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Горел российский завод "Стрела"

В результате нескольких попаданий на заводе горели производственные цеха, административное здание и склад готовой продукции предприятия. Россияне жалуются, что два цеха предприятия уничтожены полностью.

В результате обстрела повреждены объекты завода / Скриншот

По территории, по подсчетам жителей, запустили около 10 "снарядов HIMARS".

Масштабный пожар на заводе "Стрела": смотрите видео

Предварительно, повреждения на заводе – очень серьезные. Вероятно, двое охранников предприятия получили легкие травмы.

В России в результате обстрела горел завод "Стрела" / Фото из социальных сетей

На заводе "Стрела" изготавливается электроника для российского оборонного сектора. Завод сотрудничает с российской государственной корпорацией "Ростех" и поставляет оборудование для предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.



Россияне распространяют информацию о прилетах по заводу / Скриншот

Поселок Суземка Брянской области, где расположен завод "Стрела", находится примерно в 10 километрах от границы с Украиной.

Столб дыма от пожара поднялся в небо: видео из росСМИ

Завод в 2023 и 2024 годах уже был атакован Вооруженными Силами Украины. Он становится целью украинских военных из-за поддержки вражеской армии.