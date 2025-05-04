Під обстріл потрапив завод "Стріла" в селищі Суземка. Про це пише 24 Канал з посиланням на українського журналіста Андрія Цаплієнка та росЗМІ.

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Палав російський завод "Стріла"

Внаслідок кількох влучань на заводі горіли виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства. Росіяни бідкаються, що два цехи підприємства знищені повністю.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти заводу / Скриншот

По території, за підрахунками жителів, запустили близько 10 "снарядів HIMARS".

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Попередньо, пошкодження на заводі – дуже серйозні. Ймовірно, двоє охоронців підприємства дістали легкі травми.

У Росії внаслідок обстрілу горів завод "Стріла" / Фото із соціальних мереж

На заводі "Стріла" виготовляється електроніка для російського оборонного сектору. Завод співпрацює з російською державною корпорацією "Ростех" та постачає обладнання для підприємств російського оборонно-промислового комплексу.



Росіяни поширюють інформацію про прильоти по заводу / Скриншот

Селище Суземка Брянської області, де розташований завод "Стріла", знаходиться приблизно за 10 кілометрів від кордону з Україною.

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Завод у 2023 і 2024 роках вже був атакований Збройними Силами України. Він стає ціллю українських військових через підтримку ворожої армії.