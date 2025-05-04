Під обстріл потрапив завод "Стріла" в селищі Суземка. Про це пише 24 Канал з посиланням на українського журналіста Андрія Цаплієнка та росЗМІ.

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Палав російський завод "Стріла"

Внаслідок кількох влучань на заводі горіли виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства. Росіяни бідкаються, що два цехи підприємства знищені повністю.

Завод Стріла в Брянській області

Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти заводу / Скриншот

По території, за підрахунками жителів, запустили близько 10 "снарядів HIMARS".

Масштабна пожежа на заводі "Стріла": дивіться відео

Попередньо, пошкодження на заводі – дуже серйозні. Ймовірно, двоє охоронців підприємства дістали легкі травми.

У Росії внаслідок обстрілу горів завод "Стріла" / Фото із соціальних мереж

На заводі "Стріла" виготовляється електроніка для російського оборонного сектору. Завод співпрацює з російською державною корпорацією "Ростех" та постачає обладнання для підприємств російського оборонно-промислового комплексу.
Росіяни обговорюють прильоти
Росіяни поширюють інформацію про прильоти по заводу / Скриншот

Селище Суземка Брянської області, де розташований завод "Стріла", знаходиться приблизно за 10 кілометрів від кордону з Україною.

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Завод у 2023 і 2024 роках вже був атакований Збройними Силами України. Він стає ціллю українських військових через підтримку ворожої армії.