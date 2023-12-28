Згодом стало відомо, що мовиться про радіозавод "Стріла". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Радіозавод "Стріла" горить у Брянській області

Російські пропагандисти повідомили, що радіозавод "Стріла" розташований у населеному пункті Суземка у Брянській області. Очевидці розповіли, що спочатку там пролунали вибухи, а згодом на місці прильоту спалахнула пожежа.

У Брянській області спалахнула пожежа на радіозаводі "Стріла": дивіться відео

Пропагандисти також зазначили, що внаслідок пожежі постраждала 45-річна жінка. Їй буцімто у спину прилетів уламок, тому її ушпиталили медики, де "надали всю необхідну допомогу".



У Брянській області була пожежа на радіозаводі "Стріла" / Фото з російських телеграм-каналів

Крім того, місцеві ЗМІ розповіли, що уламки також нібито прилетіли у будинок, де також почалася пожежа. Наразі достеменно невідомо, чи ліквідували вогонь пожежники. Пошкоджень також, імовірно, зазнали адміністративна будівля і торговельна точка у селищі Суземка.

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Примітно, що росіяни, у своєму пропагандистському дусі, одразу ж звинуватили в "обстрілі радіозаводу "Стріла" – ЗСУ". Окупанти стверджували, що туди буцімто вгатили із реактивних систем залпового вогню, адже селище Суземка розташоване за 11 кілометрів від українського кордону.



Від Суземки до українського кордону 11 кілометрів / Фото з соцмереж

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