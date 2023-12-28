Впоследствии стало известно, что речь идет о радиозаводе "Стрела". Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Радиозавод "Стрела" горит в Брянской области
Российские пропагандисты сообщили, что радиозавод "Стрела" расположен в населенном пункте Суземка в Брянской области. Очевидцы рассказали, что сначала там раздались взрывы, а затем на месте прилета вспыхнул пожар.
В Брянской области загорелся пожар на радиозаводе "Стрела": смотрите видео
Пропагандисты также отметили, что в результате пожара пострадала 45-летняя женщина. Ей якобы в спину прилетел обломок, поэтому ее госпитализировали медики, где "оказали всю необходимую помощь".
В Брянской области был пожар на радиозаводе "Стрела" / Фото из российских телеграм-каналов
Кроме того, местные СМИ рассказали, что обломки также якобы прилетели в дом, где начался пожар. Пока неизвестно, ликвидировали ли огонь пожарные. Повреждения также, вероятно, получили административное здание и торговая точка в поселке Суземка.
В Суземке также в небе стоял черный столб дыма: смотрите видео
Примечательно, что россияне в своем пропагандистском духе сразу же обвинили в "обстреле радиозавода "Стрела" – ВСУ". Оккупанты утверждали, что туда якобы ударили из реактивных систем залпового огня, ведь поселок Суземка расположен в 11 километрах от украинской границы.
От Суземки до украинской границы 11 километров / Фото из соцсетей
Россияне жаловались на атаку нефтепровода "Дружба" в Брянской области
- Российские пропагандисты 21 декабря заявили, что в Брянской области якобы атаковали нефтепровод "Дружба". Россияне отмечали, что нефтепровод якобы обстреляли беспилотниками.
- Россияне также отмечали, что работала печально известная российская ПВО. По предварительным данным, в результате "атаки" нефтепровод не пострадал.
- Пропагандисты также сказали, что обнаружили беспилотник у поселка Дружба. Правда, никаких доказательств своих слов, как всегда, не предоставили.