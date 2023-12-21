Телеграм-канали зазначили, що нібито буцімто дрони намагались атакувати ворожу нафтобазу в ніч напередодні. Вона розташована у Брянській області Росії, що на кордоні з Україною та Білоруссю, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку на російський нафтопровід "Дружба"
Уламки БпЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району напередодні (20 грудня – 24 Канал) об 11 годині ранку. Безпілотник впав приблизно за 40 кілометрів від кордону, недалеко від селища Дружба,
– заявили пропагандисти в телеграм-каналі.
Вони запевнили, що нібито об'єкт не отримав жодних пошкоджень, постраждалих також не було.
Губернатор Брянської області Алєксандр Богомазов традиційно звинуватив у атаці Україну та запевнив, що нібито невідомий безпілотник збили над Суразьким районом Брянської області.
"Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", – сказав посіпака Путіна 21 грудня.
ГУР атакувало аеропорти у Москві
- Джерела 24 Каналу в ГУР розповіли, що українська розвідка атакувала аеропорти Москви. За даними розвідників, інформація окупантів про нібито збиття безпілотників – неправдива.
- Через атаку 19 грудня у Москві оголошували план "Килим". Зокрема, окупанти закрили аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Всі рейси скеровували в аеропорт "Шереметьєво", який розташований на північний захід від Москви.
- До речі, у Росії план "Килим" оголошують тоді, коли є загроза ураження літаків або зафіксували перетин кордону Росії.