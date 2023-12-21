Телеграм-канали зазначили, що нібито буцімто дрони намагались атакувати ворожу нафтобазу в ніч напередодні. Вона розташована у Брянській області Росії, що на кордоні з Україною та Білоруссю, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку на російський нафтопровід "Дружба"

Уламки БпЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району напередодні (20 грудня – 24 Канал) об 11 годині ранку. Безпілотник впав приблизно за 40 кілометрів від кордону, недалеко від селища Дружба,

– заявили пропагандисти в телеграм-каналі.

Вони запевнили, що нібито об'єкт не отримав жодних пошкоджень, постраждалих також не було.

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомазов традиційно звинуватив у атаці Україну та запевнив, що нібито невідомий безпілотник збили над Суразьким районом Брянської області.

"Постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби", – сказав посіпака Путіна 21 грудня.

Зверніть увагу! У травні 2023 року росіяни вже бідкались через атаку на нафтопровід "Дружба". Тоді нібито в трьох порожніх резервуарах для зберігання нафтопродуктів виявили пробоїни діаметром близько 10 сантиметрів.

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