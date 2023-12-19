План "Килим" терміново вводили у більшості московських аеропортів, повідомляють російські ЗМІ. Усі повітряні судна прямували до аеропорту "Шереметьєво", що розташований на північ Росії.

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Через план "Килим" заблоковано роботу трьох аеропортів: "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

"Аеропорт "Внуково" через незалежні від нього причини о 11:54 ввів тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків", – йдеться в повідомленні.

В інших вищезгаданих повітряних летовищах ситуація аналогічна.

Довідка. План "Килим" означає, що є загроза ураження літаків або було зафіксовано перетин кордону Росії.

Згодом мер Москви Сергій Собянін повідомив, мовляв, атаку безпілотника "відбито" силами ППО в Одинцовському міському окрузі.

За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає.

Атаку визнала влада

Щодо Брянщини, то губернатор області Олександр Богомаз повідомив, що над територією області збили три БПЛА літакового типу. В атаці він звинуватив Україну. І мовляв, руйнувань та постраждалих немає.

Про начебто "вдале знешкодження" безпілотників над Брянською областю уже встигли відзвітувати й в Міноборони Росії. Там також повідомили про ще один збитий БПЛА над Калузькою областю.