План "Ковёр" срочно ввели в большинстве московских аэропортов, сообщают российские СМИ. Все воздушные суда направляются в аэропорт "Шереметьево", расположенный на север России.
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Из-за плана "Ковёр" заблокирована работа трех аэропортов: "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
"Аэропорт "Внуково" по независимым от него причинам в 11:54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов", – говорится в сообщении.
В других вышеупомянутых воздушных аэропортах ситуация аналогичная.
Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, мол, атака беспилотника "отбита" силами ПВО в Одинцовском городском округе.
По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Атаку признали власти
Что касается Брянщины, то губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области сбили три БПЛА самолетного типа. В атаке он обвинил Украину. И мол, разрушений и пострадавших нет.
О якобы "удачном обезвреживании" беспилотников над Брянской областью уже успели отчитаться и в Минобороны России. Там также сообщили о еще одном сбитом БПЛА над Калужской областью.