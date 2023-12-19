План "Ковёр" срочно ввели в большинстве московских аэропортов, сообщают российские СМИ. Все воздушные суда направляются в аэропорт "Шереметьево", расположенный на север России.

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Из-за плана "Ковёр" заблокирована работа трех аэропортов: "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

"Аэропорт "Внуково" по независимым от него причинам в 11:54 ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов", – говорится в сообщении.

В других вышеупомянутых воздушных аэропортах ситуация аналогичная.

Справка. План "Ковер" означает, что есть угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы России.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, мол, атака беспилотника "отбита" силами ПВО в Одинцовском городском округе.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Атаку признали власти

Что касается Брянщины, то губернатор области Александр Богомаз сообщил, что над территорией области сбили три БПЛА самолетного типа. В атаке он обвинил Украину. И мол, разрушений и пострадавших нет.

О якобы "удачном обезвреживании" беспилотников над Брянской областью уже успели отчитаться и в Минобороны России. Там также сообщили о еще одном сбитом БПЛА над Калужской областью.