Такой заявления свидетельствуют только о новом уровне безумия Путина. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что неизвестно, какими именно неприятностями шантажирует глава Кремля.

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Пока вообще непонятно, какие проблемы могут возникнуть в Финляндии. Они возможны только в том случае, если Путин решится на глобальный конфликт с НАТО, но тогда трудно представить последствия для самой России.

Следовательно, эти заявления означают шантаж, намеки на ядерное оружие, глобальную войну. Однако сегодня сложно предположить, что действительно думают в Кремле, ведь политическое безумие продолжает проявляться. От России можно ждать всего, что угодно.

Когда-то ко мне пришел российский профессор Валерий Соловей и сказал, что в Кремле серьезно обсуждается нападение на страны НАТО. Я удивился и не поверил, но потом узнал, что такие разговоры были,

– рассказал Геннадий Гудков.

Поэтому высказывания главы Кремля о Финляндии могут быть шантажом, но действительно даже трудно представить, на что он способен, учитывая, что "погруз" в войне в Украине.

Путин не ожидал столь длительных и изнурительных боевых действий. Что бы там ни говорили о росте ВВП или снижении безработицы, но затяжная война истощает Россию. Поэтому, на мой взгляд, Путин не готов к никаким другим операциям,

– подчеркнул Гудков.

Он добавил, что также возможен другой вариант. К примеру, если Путину дадут возможность выйти из войны в Украине и не проиграть, то к агрессии со стороны России нужно готовиться другим странам, в том числе Армении, Грузии, Казахстану и Молдове.

"Очевидно, что последующие войны будут направлены на дестабилизацию в других странах. Ожидать можно чего угодно", – подытожил российский оппозиционный политик.

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