Такі заяви свідчать лише про новий рівень безумства Путіна. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що невідомо, якими саме неприємностями шантажує очільник Кремля.

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Поки взагалі незрозуміло, які проблеми можуть з'явитися у Фінляндії. Вони можливі лише у випадку, якщо Путін наважиться на глобальний конфлікт з НАТО, але тоді важко уявити наслідки для самої Росії.

Відтак ці заяви означають шантаж, натяки на ядерну зброю, глобальну війну. Однак сьогодні складно передбачити, що насправді думають у Кремлі, адже політичне безумство продовжує проявлятися. Від Росії можна очікувати всього, що завгодно.

Колись до мене прийшов російський професор Валєрій Соловей і сказав, що в Кремлі серйозно обговорюють напад на країни НАТО. Я здивувався і не повірив, але потім дізнався, що такі розмови справі були,

– розповів Геннадій Гудков.

Тому висловлювання глави Кремля про Фінляндію можуть бути шантажем, але насправді навіть важко уявити, на що він здатний, зважаючи на те, що "загруз" у війні в Україні.

Путін не очікував настільки тривалих і виснажливих бойових дій. Що б там не говорили про ріст ВВП чи зниження безробіття, але затяжна війна виснажує Росію. Тому, на мій погляд, Путін не готовий до ніяких інших операцій,

– підкреслив Гудков.

Він додав, що також можливий інший варіант. Наприклад, якщо Путіну дадуть можливість вийти з війни в Україні й не програти, то до агресії з боку Росії треба готуватися іншим країнам, зокрема Вірменії, Грузії, Казахстану та Молдові.

"Очевидно, що наступні війни будуть спрямовані на дестабілізацію в інших країнах. Очікувати можна будь-чого", – підсумував російський опозиційний політик.

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