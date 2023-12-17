Российский президент Владимир Путин в интервью пропагандистскому каналу сказал, что страны-члены НАТО "затащили" к себе Финляндию. По его словам, теперь Россия создаст ей проблемы. 24 Канал.
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Политика США в отношении России ошибочна
Путин подчеркнул, что политика США в отношении его государства, развязавшего преступную полномасштабную войну против Украины, ошибочна. Он также отметил, что не считает, что в национальных интересах США воевать против России. В то же время, российский президент назвал это государство "хозяином НАТО".
Владимир Путин сказал, что не имеет никакого повода воевать со странами НАТО и Россия заинтересована в развитии отношений, но буквально сразу же начал угрожать Финляндии. По его словам, ее "затянули" в Альянс, хотя между ними не было никаких споров.
Проблем не было, но теперь будут,
– сказал Путин.
Он рассказал, что теперь там будут создавать Ленинградский военный округ и консолидировать определенные виды подразделений. По словам Путина, он совершенно не понимает, зачем это нужно Финляндии.
Заявления Путина на "Прямой линии"
- Владимир Путин 14 декабря провел ежегодную пресс-конференцию и так называемую "прямую линию" с прессой и народом. Это первая крупная пресс-конференция российского президента за время полномасштабного вторжения в Украину. Прессконференция российского президента длилась более 4 часов.
- Путин тоже начал хвастаться, мол, падает уровень безработицы. Учитывая, что российское население постоянно мобилизуют и отправляют на так называемую спецоперацию, то и не удивительно. Кроме того, российский президент назвал главной задачей укрепление суверенитета России, безопасность на границах, обеспечение прав и свобод граждан.
- После хвастаний у Путина поинтересовались, когда закончится так называемая "спецоперация". На что российский президент выдал традиционную спич о денацификации и демилитаризации. Он сказал, что мир наступит, когда Россия достигнет своих целей, оставшихся неизменными. Очевидно, Путин забыл, что сами цели действительно меняли несколько раз.