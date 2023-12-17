Российские СМИ пишут, что несколько областей оказались под прицелом дронов. Там уже окрестили это "нападением киевского режима", передает 24 Канал .
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Россию якобы атаковало более 30 БПЛА
Во враждебном минобороны написали, что над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбивали беспилотники. Речь идет сразу о 33 ударных дронах самолетного типа, как "перехватили".
Губернаторы Волгограда и Ростова сообщают об успешной работе ПВО и отсутствии каких-либо жертв или разрушений. В частности над Волгоградской областью якобы сбили 2 БпЛА. Деталей ущерба над другими областями России пока нет.
В сеть попало видео дрона в Ростовской области.
Дрон в Ростовской области: смотрите видео
Однако оккупанты, вероятно, снова будут утверждать, что ничего не происходит и будут заявлять о колоссальных успехах работы противовоздушной обороны, однако обычные россияне еще во время так называемой атаки обсуждали "хлопки".
Дроны атакуют Россию
- В России местные жители 14 декабря посетовали, что неизвестные беспилотники атаковали несколько их воинских частей. Речь идет как минимум о двух частях россиян в Подмосковье.
- Во вражеском телеграмм-канале написали, что целью неизвестных дронов были воинские части россиян в Алабино и Подольске.
- Более того, россияне сообщили, что одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.