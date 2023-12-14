Кроме того, прилететь могло и по Володарской нефтебазе. Оккупанты писали об атаке дронами ночью против 14 декабря, сообщает 24 Канал.
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Дроны пытались атаковать воинские части россиян
Во вражеском телеграм-канале написали, что целью неизвестных дронов были воинские части россиян в Алабино и Подольске. По их данным, якобы:
- первый дрон летел в сторону Алабино и его сбило российское ПВО ориентировочно в 3:30 в трех километрах от населенного пункта;
- через час там снова сбили дрон;
- ближе к 5 утра – дрон атаковал воинскую часть в Подольске.
Пострадавших нет,
– заявили оккупанты.
Более того, россияне сообщили, что одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.
"Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников", – заявили в телеграм-канале.
Россию атаковали неизвестные беспилотники
- Ориентировочно после 2 часов ночи против 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в сторону Москвы летело по меньшей мере два дрона, якобы сбивших их противовоздушную оборону.
- Кроме того, неизвестные беспилотники атаковали Калужскую область России. Там также заявили о работе "певео" и якобы отсутствии разрушений.
- На рассвете российское минобороны отчиталось, что якобы они ночью сбили 9 дронов. У врагов уже традиционно нет раненых и разрушений, что часто оказывается ложью.