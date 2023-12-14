Кроме того, прилететь могло и по Володарской нефтебазе. Оккупанты писали об атаке дронами ночью против 14 декабря, сообщает ​​24 Канал.

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Дроны пытались атаковать воинские части россиян

Во вражеском телеграм-канале написали, что целью неизвестных дронов были воинские части россиян в Алабино и Подольске. По их данным, якобы:

  • первый дрон летел в сторону Алабино и его сбило российское ПВО ориентировочно в 3:30 в трех километрах от населенного пункта;
  • через час там снова сбили дрон;
  • ближе к 5 утра – дрон атаковал воинскую часть в Подольске.

Пострадавших нет,
– заявили оккупанты.

Более того, россияне сообщили, что одной из вероятных целей беспилотников была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.

"Ночью оттуда была объявлена эвакуация сотрудников", – заявили в телеграм-канале.

Россию атаковали неизвестные беспилотники

  • Ориентировочно после 2 часов ночи против 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в сторону Москвы летело по меньшей мере два дрона, якобы сбивших их противовоздушную оборону.
  • Кроме того, неизвестные беспилотники атаковали Калужскую область России. Там также заявили о работе "певео" и якобы отсутствии разрушений.
  • На рассвете российское минобороны отчиталось, что якобы они ночью сбили 9 дронов. У врагов уже традиционно нет раненых и разрушений, что часто оказывается ложью.