Собственно опубликовали ролик анонимные телеграм-каналы в среду, 13 декабря. Они отмечают, что самолет Су-34, который перевозил грузовик, был поврежден и направлялся на ремонт.

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Истребитель России не доехал до ремонта

Следует сказать, что Су-34 является многоцелевым истребителем-бомбардировщиком, который может наносить авиаудары на расстоянии от 150 до 600 километров.

Оккупанты неоднократно хвастались этим самолетом, но, похоже, не научились обращаться с такой техникой должным образом. По сути, это только на руку Вооруженным Силам Украины.

Поврежденный российский истребитель Су-34 направлялся на ремонт, но "дураки и дороги" решили добить его. Машина с самолетом взлетела в кювет. Вечного полета,

– шутит телеграм-канал "Военный курьер".

Добавим, что стоимость одного такого самолета составляет около 36 миллионов долларов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 20 соответствующих истребителей.

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