Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 1300 бойцов и больше сотни единиц техники и вооружения. Об этом пишет 24 Канал.
Кстати говоря Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, – "Атеш"
Потери России на утро 14 декабря
- Личного состава – 342 800 (+1300);
- танков – 5692 (+10);
- боевых бронированных машин – 10 616 (+22);
- артиллерийских систем – 8088 (+12);
- РСЗО – 920 (+1);
- средств ПВО – 605;
- самолетов – 324;
- вертолетов – 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33);
- крылатых ракет – 1606 (+10);
- кораблей/катеров – 22;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 10675 (+13);
- специальной техники – 1185 (+9).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ