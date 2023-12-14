Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 1300 бойцов и больше сотни единиц техники и вооружения. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, – "Атеш"

Потери России на утро 14 декабря

Личного состава – 342 800 (+1300);

танков – 5692 (+10);

боевых бронированных машин – 10 616 (+22);

артиллерийских систем – 8088 (+12);

РСЗО – 920 (+1);

средств ПВО – 605;

самолетов – 324;

вертолетов – 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33);

крылатых ракет – 1606 (+10);

кораблей/катеров – 22;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 10675 (+13);

специальной техники – 1185 (+9).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ