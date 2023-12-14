Только за минувшие сутки страна-агрессор потеряла еще 1300 бойцов и больше сотни единиц техники и вооружения. Об этом пишет 24 Канал.

Кстати говоря Главный военный госпиталь Москвы переполнен, раненых везут поездами, – "Атеш"

Потери России на утро 14 декабря

  • Личного состава – 342 800 (+1300);
  • танков – 5692 (+10);
  • боевых бронированных машин – 10 616 (+22);
  • артиллерийских систем – 8088 (+12);
  • РСЗО – 920 (+1);
  • средств ПВО – 605;
  • самолетов – 324;
  • вертолетов – 324;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6206 (+33);
  • крылатых ракет – 1606 (+10);
  • кораблей/катеров – 22;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10675 (+13);
  • специальной техники – 1185 (+9).

Втрати ворога

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ