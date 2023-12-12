Начиная с октября, когда россияне начали наступление под Авдеевкой, ВСУ сумели ликвидировать более 13 тысяч оккупантов. Об этом в комментарии CNN заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон.
Смотрите также 800 оккупантов, танки, артиллерия: огромные потери врага 12 декабря
Потери России под Авдеевкой колоссальны
По словам Уотсон, кроме 13 тысяч солдат российская армия потеряла под Авдеевкой более 220 боевых машин.
С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные понесли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка и более 220 боевых машин – эквивалент шести маневровых батальонов только по технике,
– рассказала Уотсон.
Россия хочет завоевать всю Украину
Эдриен Уотсон отметила, что Путин не отказывается от планов захватить Украину и это его главное желание. Однако попытки наступления страны-агрессора не привели к стратегическому успеху.
По ее словам, теперь оккупанты рассчитывают на то, что военный тупик, который может длиться всю зиму, якобы ослабит поддержку Украины Западом. В России надеются, что это предпочтет их, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования.
Путин явно следит за происходящим в Конгрессе – и нам нужно, чтобы Конгресс принял меры в этом месяце, чтобы поддержать Украину в тяжелое для нее время,
– заметила пресс-секретарь.
Какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении
- Враг по-прежнему вовсю пытается окружить Авдеевку. За город продолжаются тяжелые бои.
- В Генштабе сообщили, что в течение 12 декабря на Авдеевском направлении наши воины отразили 37 атак врага в разных районах. Кроме этого, артиллерийские и минометные обстрелы врага там подверглись более 10 населенным пунктам.
- За прошедшие сутки, 11 декабря, враг совершил на Авдеевку аж 42 атаки. Начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин сообщил, что наши защитники сумели оттеснить россиян к северу от города Степное.
- Спикер Сил обороны на Таврическом направлении Александр Штупун сообщил, что враги все еще пытаются проникнуть на территорию коксохимического завода. Однако пока ни одна попытка оккупантов не была успешной. По его словам, там сейчас лежат много трупов русских военных.