Начиная с октября, когда россияне начали наступление под Авдеевкой, ВСУ сумели ликвидировать более 13 тысяч оккупантов. Об этом в комментарии CNN заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриен Уотсон.

Смотрите также 800 оккупантов, танки, артиллерия: огромные потери врага 12 декабря

Потери России под Авдеевкой колоссальны

По словам Уотсон, кроме 13 тысяч солдат российская армия потеряла под Авдеевкой более 220 боевых машин.

С момента начала наступления в октябре, по нашим оценкам, российские военные понесли более 13 тысяч потерь вдоль оси Авдеевка-Новопавловка и более 220 боевых машин – эквивалент шести маневровых батальонов только по технике,

– рассказала Уотсон.

Россия хочет завоевать всю Украину

Эдриен Уотсон отметила, что Путин не отказывается от планов захватить Украину и это его главное желание. Однако попытки наступления страны-агрессора не привели к стратегическому успеху.

По ее словам, теперь оккупанты рассчитывают на то, что военный тупик, который может длиться всю зиму, якобы ослабит поддержку Украины Западом. В России надеются, что это предпочтет их, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования.

Путин явно следит за происходящим в Конгрессе – и нам нужно, чтобы Конгресс принял меры в этом месяце, чтобы поддержать Украину в тяжелое для нее время,

– заметила пресс-секретарь.

Какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении