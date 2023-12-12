Какая ситуация на поле боя, где агрессор наступает, а где обороняется, об успехах наших воинов, ситуации на разных участках фронта пишет 24 Канал.

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Россияне продолжают террор мирного населения

Всего за минувшие сутки агрессор нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 9 ударных БПЛА.

Авиационные удары получили Победа и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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Какая ситуация на разных направлениях

Карта фронта онлайн:

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Украинские воины мощно уничтожают агрессора

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
  • Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству врага.