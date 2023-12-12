Полномасштабная война в Украине длится почти 22 месяца. За прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. Россияне продолжают террор мирного населения. Украинские защитники держат оборону и наступают.
Всего за минувшие сутки агрессор нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 9 ударных БПЛА.
Авиационные удары получили Победа и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 1 пункту управления и 1 артиллерийскому средству врага.