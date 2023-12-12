Какая ситуация на поле боя, где агрессор наступает, а где обороняется, об успехах наших воинов, ситуации на разных участках фронта пишет 24 Канал.

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Всего за минувшие сутки агрессор нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 "Шахедов". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 9 ударных БПЛА.

Авиационные удары получили Победа и Новомихайловка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались более 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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Какая ситуация на разных направлениях

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениям без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском – враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Агрессор проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки оккупантов в районах Синьковки и северо-западнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском – воины отразили 8 атак в районах Спорного и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши Герои отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Карта фронта онлайн:

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 42 атаки россиян в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Там отражены 14 атак оккупантов.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском – Силы обороны отразили 3 атаки оккупантов в районах севернее Приютного и западнее Новопокровки Запорожской области. На Мелитопольском направлении защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника,

– отметили в Генштабе.

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