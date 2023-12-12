Яка ситуація на полі бою, де агресор наступає, а де обороняється, про успіхи наших воїнів, ситуацію на різних ділянках фронту пише 24 Канал.

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Росіяни продовжують терор мирного населення

Загалом за минулу добу агресор завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Окрім того, минулої доби окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 15 "Шахедів". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 9 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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Яка ситуація на різних напрямках

Карта фронту онлайн:

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Українські воїни потужно нищать агресора

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
  • Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу ворога.