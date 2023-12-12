Яка ситуація на полі бою, де агресор наступає, а де обороняється, про успіхи наших воїнів, ситуацію на різних ділянках фронту пише 24 Канал.

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Загалом за минулу добу агресор завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Окрім того, минулої доби окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 15 "Шахедів". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 9 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

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Яка ситуація на різних напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському – ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Агресор проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки окупантів у районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському – воїни відбили 8 атак у районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші Герої відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,

– підкреслили в Генштабі ЗСУ.

Карта фронту онлайн:

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки росіян у районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбито 14 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому – Сили оборони відбили 3 атаки окупантів у районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області. На Мелітопольському напрямку захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника,

– зазначили в Генштабі.

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