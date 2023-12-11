Він зазначив, що наразі окупанти активно штурмують позиції наших захисників саме великою кількістю людей. Водночас українські військові роблять акцент на протидії ворогу зовсім інакше.

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Сирський порівняв втрати Росії й України на сході

Генерал наголосив, що на східному фронті нашої держави втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських Сил оборони. Однак попри все це, російські загарбники продовжують робити ставку саме на вкидання більшого людського ресурсу.

Водночас Сирський підкреслив, що, на відміну від противника, Сили оборони намагаються досягати успіху "шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння".

Лише за листопад Сили оборони знищили близько 11 тисяч особового складу ворога та понад 1 100 одиниць військової техніки: близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів,

– розповів Сирський.

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