Найближчим часом Росія може зіштовхнутися з організаційними проблемами. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, зауваживши, що мобілізувати велику кількість людей – це не вихід з ситуації.

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Росія може втратити армію

За підрахунками аналітиків та Генштабу, за добу на фронті Росія втрачає близько 1000 своїх військових. І хоч російські пропагандисти говорять про те, що для них не буде "надвеликих втрат" за будь-яких цифр, це не зовсім правда.

Для будь-якої армії певні втрати є критичними та катастрофічними. Вважається, що якщо втрачено 30% підрозділу, то він стає майже небоєздатним, якщо понад 50% – він має бути переформатований, тому що взагалі не може проводити бойові дії,

– пояснив Олексій Гетьман.

Такі втрати щоденно для росіян рано чи пізно стануть справді критичними. Адже понад 1000 військових на день – це щонайменше мінус батальйон в день. Майор запасу наголосив, що за місяць – два росіяни фактично втратять цілу армію.

"Це змусить їх призупинитися, не тому, щоб зберегти людей, але тому, що підрозділи стануть небоєздатними. Ми кажемо, що в Росії можуть мобілізувати велику кількість людей, але щоб мобілізовані стали військовим підрозділом, потрібні певні військові структури", – наголосив військовий аналітик.

Потрібно багато командирів для взводів, рот тощо. Тож просто мобілізувати людей – це зовсім не достатньо для того, аби відновити бойовий потенціал цілої армії. До того ж повинна бути військовий вишкіл, який в ідеалі має тривати близько пів року.

Невдовзі почнуться справжні проблеми

У Росії можуть терміново, за прискореною процедурою, підготувати молодших офіцерів. Росіяни навіть хочуть долучити до цього як викладачів тих військовослужбовців, які вже отримали бойовий досвід. Однак і тут є нюанси.

Набрати велику кількість людей – можуть, але їх ще мають забезпечити всім необхідним. Мовиться навіть не про зброю, а необхідну кількість молодших командирів та фахівців з певних служб. Не можна поставити керівником служби озброєння батальйону людину, яка нічого в цьому не тямить,

– наголосив Гетьман.

Призначити, звісно, некомпетентних осіб на подібні посади, можна. Однак його ефективність буде нульовою. Саме це може стати головною проблемою для росіян.

Зауважимо, що втрати росіян під Бахмутом вважались дуже великими. Тоді мовилось про середню добову втрату 776 осіб. Зараз на всій лінії фронту – це 931 людина. Фактично, це на 25% більше, ніж було раніше. Через це у російській армії почнуться мобілізаційні проблеми.

Актуальні втрати росіян

З початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 338 120 окупантів, 900 з яких – було ліквідовано за минулу добу 8 грудня.

Не меншими є втрати загарбників у техніці. Так, станом на 9 грудня росіяни втратили: