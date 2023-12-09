Про це заявив керівник естонської розвідки Антс Ківісельг. Зокрема, за його словами, указ диктатора Путіна щодо збільшення чисельності збройних сил може мати кілька причин.

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Ківісельг наголосив, що, за офіційними заявами Кремля, збільшення армії відбувається за рахунок контрактників.

Водночас в Інституті вивчення війни впевнені, що це скоріше нинішня чисельність збройних сил Росії і цим указом вони просто намагаються вирівняти ситуацію, аби вона відповідала реальності,

– зазначив Ківісельг.

Також керівник розвідки вважає, що попри це не можна виключати, що росіяни збільшуватимуть чисельність армії у найближчі роки.

"Була мова про те, що в нашому регіоні буде відтворено Московський і Ленінградський військові округи, що найбільше сприятиме збільшенню чисельності особового складу. Ймовірно збільшення чисельності особового складу відбуватиметься загалом і також біля наших кордонів", – заявив він.

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