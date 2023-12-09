Про це заявив керівник естонської розвідки Антс Ківісельг. Зокрема, за його словами, указ диктатора Путіна щодо збільшення чисельності збройних сил може мати кілька причин.
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Ківісельг наголосив, що, за офіційними заявами Кремля, збільшення армії відбувається за рахунок контрактників.
Водночас в Інституті вивчення війни впевнені, що це скоріше нинішня чисельність збройних сил Росії і цим указом вони просто намагаються вирівняти ситуацію, аби вона відповідала реальності,
– зазначив Ківісельг.
Також керівник розвідки вважає, що попри це не можна виключати, що росіяни збільшуватимуть чисельність армії у найближчі роки.
"Була мова про те, що в нашому регіоні буде відтворено Московський і Ленінградський військові округи, що найбільше сприятиме збільшенню чисельності особового складу. Ймовірно збільшення чисельності особового складу відбуватиметься загалом і також біля наших кордонів", – заявив він.
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- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Росія не відмовляється від цілі "знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни". А від так, Кремль може оголосили тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.
- У ГУР МО вважають, що Росія уже готова до відкритої масової мобілізації, однак наразі не може цього зробити через президентські вибори.
- Водночас зауважимо, що невдоволення серед росіян і без того стрімко зростає. Зокрема, дружини мобілізованих росіян починають висловлювати своє невдоволення.