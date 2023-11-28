Водночас бажання побачити чоловіків вдома – не настільки сильне, щоб дружини виходили на протести, інформує 24 Канал. Їхні спроби заявити про "сужених-ряжених" – такі ж недолугі, як і все інше в Росії.

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Жінки просто клеять наліпки на скло автомобілів. На зображеннях використовують символіку окупантів – літери "Z" та "V" й пишуть, що "заї**лись".

Росіянки влаштували флешмоб / Фото з мережі

Тим часом російські втрати продовжують зростати. Багато дружин загарбників не дочекаються їх вдома. Станом на 28 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 326 440 російських окупантів.

Останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну. Великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку на Донбасі,

– повідомила розвідка Британії.

Загарбники успіщно "пакезуються" і "пакетизуватимуться" далі.