В то же время желание увидеть мужчин дома – не столь сильно, чтобы жены выходили на протесты, информирует 24 Канал. Их попытки заявить о "суженых-ряженых" – такие же бестолковые, как и все остальное в России.

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Женщины просто клеят наклейки на стекла автомобилей. На изображениях используют символику окупантов – буквы "Z" и "V" и пишут, что "заебались".

Россиянки устроили флешмоб / Фото из сети

Тем временем российские потери продолжают расти. Многие жены захватчиков не дождутся их дома. По состоянию на 28 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 326 440 российских окупантов.

Последние шесть недель, вероятно, стали одними из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну. Большие потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку на Донбассе,

– сообщила разведка Британии.

Захватчики успешно "пакезируются" и будут "пакетизироваться" дальше.