Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя слова Йенса Столтенберга. Генсек НАТО на пресс-конференции отметил достижения Сил обороны Украины на фронте.

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"Уже освобождение территории – это следствие выполнения первой задачи. Поэтому и Столтенберг, и любой военный с образованием скажет то же самое", – констатировал Свитан.

Так, этому учат во всех военных заведениях. Военные формулы одинаковы для любой армии.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг подчеркнул, что военные достижения можно измерить не только в квадратных метрах, но и в нанесенных потерях противнику. Несмотря на отсутствие существенных изменений на линии фронта, в НАТО поражены успехами украинских военных.

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Так, защитники выполнили задание по максимальному уничтожению оккупантов на отлично.

Мы практически вдвое увеличили количество отминусованных российских военнослужащих и их техники,

– отметил Свитан.

Это все еще продолжается на трех участках фронта – в районе Авдеевки, Бахмута и Купянска. Эти три плацдарма дают максимальное количество потерь в живой силе и технике врага.

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