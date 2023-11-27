Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, комментируя слова Йенса Столтенберга. Генсек НАТО на пресс-конференции отметил достижения Сил обороны Украины на фронте.
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"Уже освобождение территории – это следствие выполнения первой задачи. Поэтому и Столтенберг, и любой военный с образованием скажет то же самое", – констатировал Свитан.
Так, этому учат во всех военных заведениях. Военные формулы одинаковы для любой армии.
Силы обороны – специалисты по россиянам
Так, защитники выполнили задание по максимальному уничтожению оккупантов на отлично.
Мы практически вдвое увеличили количество отминусованных российских военнослужащих и их техники,
– отметил Свитан.
Это все еще продолжается на трех участках фронта – в районе Авдеевки, Бахмута и Купянска. Эти три плацдарма дают максимальное количество потерь в живой силе и технике врага.
Силы обороны наносят удар оккупантам: последние новости
- В британской разведке сообщили, что за ноябрь российская армия понесла рекордные потери. Это связано с боями за Авдеевку – враг все еще пытается окружить город.
- Россиянам не поздоровилось также на Юге. Украинские военные захватили и удерживают плацдармы на левобережье Херсонщины, а также частично перерезали дорогу от Алешек до Новой Каховки.
- Врагу тревожно даже на своей территории. Так, ночью 26 ноября украинские дроны атаковали российские города и попали в казарму Кантемировской дивизии.