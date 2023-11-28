З початку повномасштабного вторгнення вороги втратили 326 440 військових. Проте втрати росіян можуть бути значно більшими, адже підрахувати їх точно через інтенсивні бойові дії, важко.

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Які втрати окупантів у техніці

  • танків – 5523 (+3);
  • бойових броньованих машин – 10285 (+3);
  • артилерійських систем – 7876 (+1);
  • РСЗВ – 907 (+0);
  • засоби ППО – 597 (+0);
  • літаків – 323 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0);
  • крилаті ракети – 1565 (+0);
  • кораблі /катери – 22 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10302 (+3);
  • спеціальна техніка – 1113 (+0).

Втрати ворога
Втрати ворога 28 листопада 2023 року

Останні заяви щодо війни в Україні

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що військові досягнення можна виміряти не лише у квадратних метрах, а й у завданих втратах противнику. Попри відсутність суттєвих змін на лінії фронту, у НАТО вражені успіхами українських військових.
  • Єнс Столтенберг запевнив, що українці змогли завдати російським окупантам великих втрат, як у живій силі, так і у зниженні боєздатності. Тож це значні здобутки.
  • До речі, британська розвідка пояснила, що Росія у листопаді 2023 року втратила рекордну кількість військових. Зокрема, мовиться про орієнтовно 931 окупанта на добу. Це найбільші втрати ворога за увесь час повномасштабної війни Росії в Україні. Адже навіть у березні 2023 року під час боїв на Бахмут окупанти втрачали орієнтовно по 776 солдатів на день.