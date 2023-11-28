З початку повномасштабного вторгнення вороги втратили 326 440 військових. Проте втрати росіян можуть бути значно більшими, адже підрахувати їх точно через інтенсивні бойові дії, важко.

Дивіться також Україна перемагає у війні: військовий експерт назвав фактори, що на це вказують

Які втрати окупантів у техніці

танків – 5523 (+3);

бойових броньованих машин – 10285 (+3);

артилерійських систем – 7876 (+1);

РСЗВ – 907 (+0);

засоби ППО – 597 (+0);

літаків – 323 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 (+0);

крилаті ракети – 1565 (+0);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10302 (+3);

спеціальна техніка – 1113 (+0).



Втрати ворога 28 листопада 2023 року

Останні заяви щодо війни в Україні