Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зауважив, що напередодні президентських виборів у Росії Путін не наважиться оголосити мобілізацію.

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Зараз мобілізацію не оголосять

Сергій Жирнов зазначив, що наказ, який підписав Путін, стосується професійної армії. Збільшення кількості збройних сил Росії компенсує штатних військових, які пішли на війну проти України, але були ліквідовані.

Насправді це потенційно готує до мобілізації. Просто це компенсація збройних сил. Бо Путін розуміє, що не можна усіх військовослужбовців направити на фронт в Україні, тому що є ще величезний кордон Росії, кордон з НАТО і так далі,

– пояснив він.

Звичайно, зараз Путін не може оголосити мобілізацію, бо готується до виборів президента. Він боїться, що якщо оголосить мобілізацію, то росіяни влаштують революцію та повалять його.

Жирнов про наказ Путіна: дивіться відео

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