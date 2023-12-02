Жінки клеїли на скло автівок наліпки зі словами: "Vерните мужа, я Zа#балась". Уже 2 грудня росЗМІ повідомили, що у місті Ульяновську до відповідних громадянок Росії прийшли силовики, – інформує 24 Канал.
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Силовики Росії взялись за дружин мобіків
Поки не було відкрито реальних справ. Поліцейські всього викликали "на розмову" щонайменше чотирьох родичок мобілізованих. За словами однієї з них, силовик говорив їй про відповідальність за статтею про дискредитацію армії.
Дружина окупанта стверджує, що поліцейський нібито був неабияк шокований через вказівку керівництва. Власне, буцімто їхати до дружин мобілізованих він не хотів, але цього вимагав "хтось зверху".
Важливо, що свою діяльність дружини російський мобілізованих координують в телеграм-спільноті "Шлях додому". І після того, як на діяльність жінок Ульяновська звернули увагу відповідні органи, фотографії автомобілів із наклейками зникли з місцевого чату.
Згодом виявилось, що росіянок на зустріч запросив заступник губернатора Ульянівської області. Хто саме – невідомо, однак чиновник вимагав видалити фотографії флешмобу. Він же вимагав від жінок зняти наклейки з автомобілів, але вони відмовилися.
Дружини загарбників вимагають повернути чоловіків з фронту / Фото з росЗМІ
Водночас одній з учасниць ульяновського філіалу чату "Шлях додому" вручили повістку з вимогою прийти 4 грудня до відділу організації діяльності дільничних уповноважених поліції та підрозділів у справах неповнолітніх МВС в Ульяновську.
Учасниці чату "Шлях додому" вручили повістку / Скриншот росЗМІ
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Мобілізація в Росії: найголовніше
- Президент Владімір Путін оголосив 21 вересня 2022 року так звану "часткову мобілізацію" у Росії. Через декілька місяців Кремль вирішив її згорнути – тоді Москві заявляли, що було набрано близько 300 тисяч бійців, і більше нібито й не потрібно.
- Однак указ голови ворожої держави про мобілізацію все ще діє – тобто його не скасовано. Це означає, що в будь-який момент може надійти вказівка відновити активну мобілізацію. Експерти припускають, що це станеться уже весною 2024 року.
- Аналітики прогнозують, що коли пройдуть псевдовибори в Росії, то в Путіна розв'яжуться руки щодо цього питання. Вочевидь, поки лідер держави-агресорки дбає про свій рейтинг, тому не говорить про мобілізацію. Разом з тим наразі Росія намагається компенсувати брак живої сили контрактниками.