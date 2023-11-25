Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Путін хвилюється перед виборами. Є одна річ, яка через яку він переживає.

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Які проблеми є в Путіна

Як зауважила Романова, Путіну потрібне відчуття легітимності. Він відчуває її втраченою через спробу заколоту від власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Тоді взагалі ніхто не вийшов ні на підтримку Путіна, ні на його захист.

Це дуже його вразило. Йому потрібен контакт з народом, який має його обожнювати. Це властиво будь-якому старезному президенту. Він не сентиментів шукає. Йому потрібна енергетика,

– сказала Романова.

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При цьому в Росії цікава ситуація щодо влади. Можна згадати тут колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Перед відставкою рейтинг довіри його складав близько 75%. Одразу після відставки – близько 5%. Це свідчить, що росіяни люблять владу, а не людей при владі та їхні вчинки.

Вибори в Росії: коротко