Дмітрій Пєсков вже анонсував перемогу Владіміра Путіна, навіть не дочекавшись хоча б заради пристойності завершення президентських виборів. Вони заплановані у Росії на 2024 рік.
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Що наговорив Пєсков
Кремлівський посіпака під час розмови з західним медіа заявив, що Путіна знову оберуть президентом держави-терориста. Він отримає 90% голосів.
Наші президентські вибори – не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путіна буде переобрано наступного року з більш ніж 90 відсотками голосів,
– сказав Пєсков.
До слова, схожу інформацію оприлюднила "Медуза". Російський чиновник на умовах анонімності заявив опозиційному виданню, що в адміністрації Путіна вже ухвалили рішення щодо виборів. Кремль хоче, щоб диктатор набрав понад 80% голосів.
Як Пєсков "дав задню"
Згодом поплічник російського диктатора ймовірно зрозумів, що дозволив собі зайвого. Тож він почав все заперечувати.
Під час розмови з пропагандистськими ЗМІ країни-агресорки Пєсков заявив, що американське видання нібито дало несправжню цитату та абсолютно неправильно інтерпретувало його слова.
За версією прессекретаря Кремля, він буцімто говорив про те, як всі в Росії обожнюють диктатора.
Відповідь була така: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що якщо він висуватиметься, то його буде переобрано з величезною перевагою, а самі вибори – теоретично – це лише зайві витрати,
– пояснив він.
Після цього він продовжив кумедно виправдовуватися. Пєсков заявив, що він сказав американському журналісту про те, що сам Путін у своєму посланні до федеральних зборів "наполягав на тому, що вибори мають бути обов'язковими, що це є вимогою демократії". Після цього поплічник російського тирана додав, що у розмові з американським журналістом він висловлював свою особисту думку.
Хто керуватиме Росією у майбутньому
- Раніше політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом зазначив, що Путін хоче бути президентом вічно. На його думку, цей диктатор взагалі не шукає собі наступника.
- Не так давно журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков поділився чутками щодо ймовірного наступника Путіна. Він заявив, що керівник адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко ледь не готується стати новим головою держави-терориста.
- Нагадаємо, американський політолог Раміз Юнус припустив, що наступником Путіна стане представник політичної еліти, з яким погодяться всі. Бо справжньої політичної опозиції в країні-агресорці не існує.