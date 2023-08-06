Дмитрий Песков уже анонсировал победу Владимира Путина, даже не дождавшись хотя бы ради приличия завершения президентских выборов. Они запланированы в России на 2024 год.

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Что наговорил Песков

Кремлевский прихвостень во время разговора с западным медиа заявил, что Путина снова изберут президентом государства-террориста. Он получит 90% голосов.

Наши президентские выборы – не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов,

– сказал Песков.

К слову, схожую информацию обнародовала "Медуза". Российский чиновник на условиях анонимности заявил оппозиционному изданию, что в администрации Путина уже приняли решение о выборах. Кремль хочет, чтобы диктатор набрал более 80% голосов.

Как Песков "дал заднюю"

Впоследствии приспешник российского диктатора, вероятно, понял, что позволил себе лишнего. Он начал все возражать.

Во время разговора с пропагандистскими СМИ страны-агрессорки Песков заявил, что американское издание якобы дало ложную цитату и совершенно неправильно интерпретировало его слова.

По версии пресс-секретаря Кремля, он якобы говорил о том, как все в России обожают диктатора.

Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы,

– объяснил он.

После этого он продолжил смешно оправдываться. Песков заявил, что он сказал американскому журналисту о том, что сам Путин в своем послании к федеральному собранию "настаивал на том, что выборы должны быть обязательными, что это является требованием демократии". После этого приспешник российского тирана добавил, что в разговоре с американским журналистом он высказывал свое личное мнение.

Кто будет руководить Россией в будущем