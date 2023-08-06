Дмитрий Песков уже анонсировал победу Владимира Путина, даже не дождавшись хотя бы ради приличия завершения президентских выборов. Они запланированы в России на 2024 год.
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Что наговорил Песков
Кремлевский прихвостень во время разговора с западным медиа заявил, что Путина снова изберут президентом государства-террориста. Он получит 90% голосов.
Наши президентские выборы – не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов,
– сказал Песков.
К слову, схожую информацию обнародовала "Медуза". Российский чиновник на условиях анонимности заявил оппозиционному изданию, что в администрации Путина уже приняли решение о выборах. Кремль хочет, чтобы диктатор набрал более 80% голосов.
Как Песков "дал заднюю"
Впоследствии приспешник российского диктатора, вероятно, понял, что позволил себе лишнего. Он начал все возражать.
Во время разговора с пропагандистскими СМИ страны-агрессорки Песков заявил, что американское издание якобы дало ложную цитату и совершенно неправильно интерпретировало его слова.
По версии пресс-секретаря Кремля, он якобы говорил о том, как все в России обожают диктатора.
Ответ был следующий: что уровень консолидации общества вокруг президента беспрецедентный абсолютно, и уже сейчас можно сказать, что если он будет выдвигаться, то он будет переизбран с огромным преимуществом, а сами выборы – теоретически – это только лишние расходы,
– объяснил он.
После этого он продолжил смешно оправдываться. Песков заявил, что он сказал американскому журналисту о том, что сам Путин в своем послании к федеральному собранию "настаивал на том, что выборы должны быть обязательными, что это является требованием демократии". После этого приспешник российского тирана добавил, что в разговоре с американским журналистом он высказывал свое личное мнение.
Кто будет руководить Россией в будущем
- Ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен в беседе с 24 Каналом отметил, что Путин хочет быть президентом вечно. По его мнению, этот диктатор вообще не ищет себе преемника.
- Не так давно журналист-международник Алексей Бурлаков поделился слухами по поводу вероятного преемника Путина. Он заявил, что руководитель администрации президента России Сергей Кириенко чуть ли не готовится стать новым главой государства-террориста.
- Напомним, американский политолог Рамиз Юнус предположил, что преемником Путина станет представитель политической элиты, с которым согласятся все. Ибо настоящей политической оппозиции в стране-агрессорке не существует.