Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, говорить точно, кто именно будет преемником российского диктатора Владимира Путина – сложно. Слухов достаточно много.

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Кто может быть преемником Путина

Как считает Бурлаков, в течение полномасштабного вторжения все больше начал выделяться первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Некоторые аналитики его считают так называемым "куратором" временно оккупированных территорий Украины, которые российские захватчики захватили во время полномасштабной войны.

Я слышал такие предположения, что он хочет быть "куратором" оккупированных территорий. А второе – что он едва ли не готовится быть преемником Путина. Его якобы и планировали когда-нибудь привести вместо Путина. Еще в начале 2000-х. Но что-то не сложилось. И отправили далеко служить. А потом вернули назад,

– отметил Бурлаков.

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Сейчас Кириенко все чаще появляется на временно оккупированных территориях Украины. И можно предположить, что когда-то этот человек попытается возглавить страну-агрессорку после Путина.

Теперь он часто ездит по оккупированным территориям. Его становится все больше видно. Возможно, он так себе репутацию зарабатывает. И, может, когда-нибудь эти слухи о преемнике подтвердятся,

– предположил Бурлаков.

Обратите внимание! Владимир Путин мало рассказывает о собственном детстве. Недавно в Грузии умерла женщина, которая себя называла настоящей мамой российского изверга и диктатора.

Кто может стать преемником Путина: коротко