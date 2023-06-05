Чтобы безумный карлик не топал своей ногой, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости. Об этом сообщили российские телеграм-каналы со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, пишет 24 Канал.

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Гонцов с плохими новостями Путин слышать не хочет

По данным источника, когда же диктатору докладывали о настоящем ходе русско-украинской войны, он реагировал крайне раздраженно. Более того, в ответ Путин обвинял самого гонца с плохими новостями в том, что тот якобы находится под влиянием западной пропаганды.

Также Путин крайне раздраженно подчеркивал, что докладчик якобы "сгущает тучи" в то время, когда сам глава страны-террористки якобы знает, каковы на самом деле события в театре боевых действий. Свою "более достоверную информацию" диктатор получает из "других источников", и она, неожиданно, не совпадает со сведениями от "плохих" докладчиков.

После того как докладчик мог узнать про свою работу много "интересного" от "великого цебе", его надолго выбрасывали из списка людей, имеющих доступ к Путину. Поэтому теперь диктатору просто перестали приносить известия, которые могут повлиять на его кровяное давление и настроение.

Бункерный фюрер не владеет подлинной информацией

Как 5 июня отмечал пресс-секретарь президента России Песков, его босс якобы вместе с официальными докладами регулярно совершает звонки и получает "информацию с земли" о ходе так называемой спецоперации. Делает он это для того, чтобы "иметь разные источники получения информации".

Однако с такой реакцией на новости можно лишь предположить вес содержания данных. Ведь, по данным источника российских телеграм-каналов, теперь постоянный доступ к ушам сумасшедшего ботоксного имеют только те докладчики, которые рассказывают об успехах "великой и могучей" и уменьшают до мелких неприятностей поражения и провалы российской оккупационной армии.

Следовательно, если учесть, что Путин может так неадекватно реагировать на новости о реальном ходе войны в Украине, то не удивительно, почему в его воображении наше государство "вот-вот упадет", а его как великого полководца забросают цветами и лавровыми венками.