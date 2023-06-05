Тож щоб божевільний карлик не тупав своєю ногою, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини. Про це повідомили російські телеграм-канали з посиланням на співрозмовника, знайомого з ситуацією, пише 24 Канал.

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Гінців з поганими новинами Путін чути не хоче

За даними джерела, коли ж диктатору доповідали про справжній перебіг російсько-української війни, він реагував вкрай роздратовано. Ба більше, у відповідь Путін звинувачував самого гінця з поганими новинами у тому, що той нібито перебуває під впливом західної пропаганди.

Також Путін вкрай роздратовано підкреслював, що доповідач нібито "згущує хмари" у той час, коли сам голова країни-терористки нібито знає, якими насправді є події у театрі бойових дій. Свою "більш достовірну інформацію" диктатор же отримує з "інших джерел", і вона, неочікувано, не збігається з відомостями від "поганих" доповідачів.

Після того, як доповідач міг дізнатися про свою роботу багато "цікавого" від "великого цебе", його надовго викидали зі списку людей, що мають доступ до Путіна. Тож тепер диктатору просто-напросто перестали приносити звістки, що можуть вплинути на його кров'яний тиск та настрій.

Бункерний фюрер не володіє справжньою інформацією

Як 5 червня зазначав прессекретар президента Росії Пєсков, його бос нібито разом з офіційними доповідями регулярно здійснює дзвінки та отримує "інформацію із землі" про хід так званої спецоперації. Робить він це задля того, щоб "мати різні джерела отримання інформації".

Однак з такою реакцією на новини можна лише припустити вагу змістовності цих даних. Адже, за даними джерела російських телеграм-каналів, тепер постійний доступ до вух божевільного ботоксного мають лише ті доповідачі, які розповідають про успіхи "великої та могутньої” та зменшують до дрібних неприємностей поразки та провали російської окупаційної армії.

Відтак, якщо зважити, що Путін може так неадекватно реагувати на новини про реальний перебіг війни в Україні, то не дивно, чому в його уяві наша держава "от-от впаде", а його як великого полководця закидають квітами та лавровими вінками.