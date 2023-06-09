Про це 24 Каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, говорити точно, хто саме буде наступником російського диктатора Владіміра Путіна – складно. Чуток є досить багато.

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Хто може бути наступником Путіна

Як вважає Бурлаков, упродовж повномасштабного вторгнення все більше почав виділятися перший заступник керівника Адміністрації президента Росії Сєргєй Кірієнко. Деякі аналітики його ще вважають так званим "куратором" тимчасово окупованих територій України, які російські загарбники захопили під час повномасштабної війни.

Я чув такі припущення, що він хоче бути "куратором" новоокупованих територій. А друге – що він ледь чи не готується бути наступником Путіна. Його нібито й планували колись всунути замість Путіна. Ще на початку 2000-х. Але щось не склалося. І відправили далеко служити. А потім повернули назад,

– зазначив Бурлаков.

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Зараз Кірієнко все частіше з'являється на тимчасово окупованих територіях України. І можна припустити, що колись ця людина спробує очолити країну-агресорку після Путіна.

Тепер він часто їздить по окупованих територіях. Його стає все більше видно. Можливо, він так собі репутацію заробляє. І, може, колись ці чутки про наступника підтвердяться,

– припустив Бурлаков.

Зверніть увагу! Владімір Путін мало розповідає про власне дитинство до 10 років. Нещодавно в Грузії померла жінка, яка себе називала справжньою мамою російського нелюда та диктатора.

Хто може стати наступником Путіна: коротко