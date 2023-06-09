Віра Путіна, яка проживала в Мехеті (Грузія), заявляла, що є справжньою матір'ю російського президента Владіміра Путіна. Жінка померла у віці 97 років.

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Коли жінка вперше заявила, що Путін її син

У 1999 році, коли Путін став президентом Росії, Віра впізнала свого сина. На це вказувала хода майбутнього воєнного злочинця, якого чекають в Гаазі. Річ у тім, що Путін ходив, як качка.

У жінки залишилися лише копії світлин свого сина. Після того, як Віра заявила, що Путін її син, до неї додому прийшли співробітники КДБ, забрали оригінали світлин і наказали їй мовчати.

Віра була росіянкою, а не грузинкою. З часом всі довкола її сільської хати в Грузії знали, що Віра – мати "царя Росії".

Як Віра втратила зв'язок із сином

Вірі було 73 роки, коли вона заявила про те, що побачила на телевізорі свого сина Владіміра Путіна. До того часу вона мовчала.

Жінка стверджувала, що Путін був її загубленою, особливою дитиною. Він був плодом шаленого студентського роману зі студентом Платоном Приваловим.

Коли Віра пізніше дізналася, що Платон одружений, вона відразу покинула його. Після народження Путіна жінка зустріла в Ташкенті грузинського солдата Ґіорґі Осепашвілі і вийшла за нього заміж. Грузинський військовий став вітчимом кремлівського диктатора.



Віра Путіна / Фото Kate Weinberg

Шлюб Віри та Ґіорґі не можна було назвати щасливими, адже пара постійно сварилася. Саме Ґіорґі привіз Віру до батьківської хати в Метехі.

У дитинстві Путін любив рибалити, читати, особливо російські байки, і писав каліграфічно. Цікаво, що Путін міг розлютитися, коли займався боротьбою, не бажаючи програвати.

Хоча Путін мучив сусідських курей своєю рогаткою, яку зберегла Віра, він здебільшого був тихим хлопчиком. Ґіорґі ніколи не бив майбутнього президента Росії, але міг голосно накричати, мовляв, вижене "падлюку" з хати.

Коли Путіну виповнилося 9 років, Віра відправила його до своїх батьків. Однак вони були занадто хворі, тому Путіна відправили до військового інтернату. Після цього Віра втратила з ним зв'язок, аж поки якось не почула, що він у КДБ.

Версія Путіна відрізняється від історії Віри

Сам Путін в автобіографії розповідав іншу історію походження. За версією диктатора, батьками президента названі Владімір Путін-старший і Марія Путіна, які жили в Ленінграді.

Путін народився у 1952 році, рівно через два роки після того дня, 7 жовтня, коли у Віри народився Вова.

Історія Віри полягала в тому, що Вові довелося залишитись на другий рік у першому класі ленінградської школи, тому що він недостатньо добре знав російську мову, і саме цим пояснюється розбіжність у роках народження.

Відтак, Володимир і Марія були лише "прийомними батьками".

Свідків підозрілого минулого Путіна спіткала важка доля

У 2008 році Daily Telegraph з'ясував, що Путін справді відвідував школу Метехі в Грузії протягом трьох років.

Підозри викликали й інші події. У 2000 році двоє журналістів, які розслідували історію Віри, чеченець та італієць, загинули в різних "нещасних випадках".

У якийсь момент незнайомці, двоє чоловіків і дві жінки, прийшли до Віри додому і взяли у неї кров на аналіз ДНК. Результат вона так і не почула.

Вірі було цікаво, чому "прийомні батьки" президента Росії, обоє з яких померли у 1990-х роках, ніколи публічно не говорили про нього. Ймовірно, їм теж було сказано мовчати. З іншого боку, чоловіки, які приєдналися до КДБ, повинні були забути свої сім'ї.

Жінка не забула про свого сина, який став російським лідером. Їй було соромно, коли диктатор розпочав війну в Грузії у 2008 році.

Втім, Вірі було більше соромно за себе. Вона мріяла, щоб він приїхав до Метехі, щоб вона сказала йому, що шкодує про те, що відправила його, і пояснила, що це не її провина.

Коли співробітники КДБ прийшли робити фотографії, вони залишили одну Вірі. На ній не відразу можна було впізнати Путіна. Але Віра впізнала блиск в його очах.