Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Песков начал "сливать" Путина.

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"Все, что делает Песков за последние несколько дней, – это больший мятеж, чем все, что делал Пригожин. Я не утверждаю, что это заговор, но что-то здесь не так", – отметил Шейтельман.

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В частности, во время упомянутого "переворота" Евгения Пригожина все разбежались, кроме Пескова. Он едва ли не единственный давал какие-то комментарии. Вечером 24 июня именно спикер Путина заявил о завершении мятежа.

К тому же Песков подтвердил встречу главы и командиров ЧВК "Вагнера" с Путиным. Это якобы произошло 29 июня.

Обратите внимание! Сын Дмитрия Пескова якобы воевал в рядах вагнеровцев. Сам Пригожин принялся утверждать, что Николай был артиллеристом и на службу отправился, "показав перед тем фальшивые документы, где было изменено имя, фамилия и отчество".

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