Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он подробно проанализировал все последние события и заявления пропагандистов.

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Кто играет против Путина

Евгений Пригожин дошел до Кремля. 10 июля Дмиртий Песков подтвердил, что Путин таки встречался с предводителем вагнеровцев после его мятежа. Он добавил, что общались они три часа, а всего на встрече присутствовало 35 человек. Это очень странное заявление в контексте всех событий.

"Кто придумал выдать эту историю? Очень похоже, не Путин дал приказ сообщить об этом. Это явно кто-то играющий против него", – отметил Михаил Шейтельман.

Он подчеркнул, что встреча состоялась 29 числа, тогда как Песков заявлял, что Кремль не знает где Пригожин. Более того – накануне Путин встречался с так называемыми защитниками и "чествовал" погибших в мятеже, а уже на следующий день принимал его виновников.

"У меня возникает вопрос на кого работает Песков? Когда начался мятеж, все разбежались. Но он продолжал работать – был в Москве, что-то сообщал, общался с журналистами. И именно он 24 июня сообщил, что кризис спал, стороны договорились. А Путин повторил его слова через двое суток", – подчеркнул политтехнолог.

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Сейчас Песков заявил, что Кремль "относится с пониманием" по поводу решения Эрдогана вернуть в Украину бойцов из "Азовстали". И это сильный удар по имиджу Путина, который он за последние две недели пытался реабилитировать.

Я предполагаю, что Песков – самостоятельный игрок в этой истории. Не в смысле лидера, а играет сам по себе. Он не выполняет приказы Путина. Чьи – это вопрос. Возможно, он с Пригожиным работает. Возможно, еще с кем-то. Он начал "сливать" собственного шефа,

– предположил политтехнолог.

Все это может свидетельствовать еще и о том, что борьба за власть в России продолжается и перешла она на новый уровень.

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