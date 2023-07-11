Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, Путина постоянно погружают в дер*мо, потом вытаскивают – и снова туда засовывают.
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Путин существенно ослаб
Как отметил Пионтковский, вся ситуация сродни тому, что определенная группа политтехнологов во главе с российским олигархом Юрием Ковальчуком мощно "мочат" диктатора. Они наталкивают его на неправильные решения.
Этим людям необходим ослабленный Путин, чтобы организовать решающий разговор с ним. Они будут говорить, что война проиграна. А уже через некоторое время по телевизору пустят "Лебединое озеро" и скажут, что Путин допустил ряд серьезных ошибок по Украине. Поэтому его здоровье серьезно ухудшилось, и он уезжает на лечение. К тому же все идет,
– заметил Пионтковский.
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Относительно ситуации с мятежом Пригожина Путин принял самое плохое для себя решение. Буквально через несколько дней вагнеровцы снова стали "героями", а никаких кадровых перестановок в министерстве обороны так и не произошло.
Это существенно добивает авторитет Путина. Теперь его недолюбливают ни среди генералитета, ни среди вагнеровцев, ни среди отбитого "ультрапатриотического" сообщества.
Мятеж Пригожина: коротко
- В конце июня владелец "Вагнера" Евгений Пригожин организовал мятеж, который очень быстро удалось погасить. Террористы остановились – им пообещали амнистию. Пригожин должен был уехать в Беларусь.
- Российская пропаганда начала делать из вагнеровцев преступников. Однако продолжалось это недолго. Уже 29 июня была встреча командиров "Вагнера" с Путиным. Диктатор выслушал их объяснения и дал свою оценку происходящему.
- Потом вагнеровцам предложили варианты трудоустройства и боевого применения. Также террористы якобы раскаялись за свои действия.