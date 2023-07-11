Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, Путина постоянно погружают в дер*мо, потом вытаскивают – и снова туда засовывают.

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Путин существенно ослаб

Как отметил Пионтковский, вся ситуация сродни тому, что определенная группа политтехнологов во главе с российским олигархом Юрием Ковальчуком мощно "мочат" диктатора. Они наталкивают его на неправильные решения.

Этим людям необходим ослабленный Путин, чтобы организовать решающий разговор с ним. Они будут говорить, что война проиграна. А уже через некоторое время по телевизору пустят "Лебединое озеро" и скажут, что Путин допустил ряд серьезных ошибок по Украине. Поэтому его здоровье серьезно ухудшилось, и он уезжает на лечение. К тому же все идет,

– заметил Пионтковский.

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Относительно ситуации с мятежом Пригожина Путин принял самое плохое для себя решение. Буквально через несколько дней вагнеровцы снова стали "героями", а никаких кадровых перестановок в министерстве обороны так и не произошло.

Это существенно добивает авторитет Путина. Теперь его недолюбливают ни среди генералитета, ни среди вагнеровцев, ни среди отбитого "ультрапатриотического" сообщества.

Мятеж Пригожина: коротко