Однако впоследствии рупор диктатора Дмитрий Песков сказал или соврал, что 29 июня Путин провел 3 часовую встречу с Пригожиным и еще 35 вагнеровцами. Это 24 Каналу прокомментировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.
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Это фантастика
По мнению экс-сотрудника КГБ, все, что говорит Песков, надо переворачивать наоборот. Если Песков рассказал, что у Путина состоялась встреча с вагнеровцами, то никакого разговора не могло быть.
Путин встречается с 35 вагневерцами. Вы себе представляете эту комнату, в ней должно быть 150 сотрудников ФСО, вооруженных до зубов, чтобы эти вагнеровцы голыми руками Путина не задушили.
– сказал Жирнов.
Маловероятно, что вагнеровцев впустили в Кремль оружием. Однако вряд ли ЧВК "Вагнера" согласились бы сдать оружие. Ведь в таком случае Кремль превратится для наемников Пригожина в ловушку, где их могли бы просто арестовать.
Ну, какой вагнеровец сдаст оружие, если ему скажут войти? Это фантастика. Такой встречи в принципе не могло быть. И то, что о ней рассказал Песков доказательство, что ее не было,
– отметил Жирнов.
В своих выступлениях после 24 июня диктатор неоднократно говорил, что рядовых вагнеровцев обманули, их в темную использовали. А командиры во главе с Пригожиным – предатели и помилования им не будет.
"Вдруг эти же командиры, по словам Пескова, встречаются с Путиным и после 3 часового разговора их спокойно отпускают из Кремля. Я 10 лет говорю, что он (Путин – 24 Канал) просто дурак", – добавил экссотрудника КГБ.
Встречался ли Пригожин с Путиным после мятежа: смотрите видео
Однодневный мятеж Пригожина: коротко
- 24 июня главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин организовал мятеж, который очень быстро провалился. Вагнеровцам обещали амнистию, а сам Пригожин должен был уехать в Беларусь.
- Российская пропаганда начала делать из вагнеровцев преступников. Однако продолжалось это недолго. Уже 29 июня была встреча командиров "Вагнера" с Путиным
- Вагнеровцы якобы покаялись за свои действия. Они убеждали Путина в том, что они являются патриотами России.