Однако впоследствии рупор диктатора Дмитрий Песков сказал или соврал, что 29 июня Путин провел 3 часовую встречу с Пригожиным и еще 35 вагнеровцами. Это 24 Каналу прокомментировал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Это фантастика

По мнению экс-сотрудника КГБ, все, что говорит Песков, надо переворачивать наоборот. Если Песков рассказал, что у Путина состоялась встреча с вагнеровцами, то никакого разговора не могло быть.

Путин встречается с 35 вагневерцами. Вы себе представляете эту комнату, в ней должно быть 150 сотрудников ФСО, вооруженных до зубов, чтобы эти вагнеровцы голыми руками Путина не задушили.

– сказал Жирнов.

Маловероятно, что вагнеровцев впустили в Кремль оружием. Однако вряд ли ЧВК "Вагнера" согласились бы сдать оружие. Ведь в таком случае Кремль превратится для наемников Пригожина в ловушку, где их могли бы просто арестовать.

Ну, какой вагнеровец сдаст оружие, если ему скажут войти? Это фантастика. Такой встречи в принципе не могло быть. И то, что о ней рассказал Песков доказательство, что ее не было,

– отметил Жирнов.

В своих выступлениях после 24 июня диктатор неоднократно говорил, что рядовых вагнеровцев обманули, их в темную использовали. А командиры во главе с Пригожиным – предатели и помилования им не будет.

"Вдруг эти же командиры, по словам Пескова, встречаются с Путиным и после 3 часового разговора их спокойно отпускают из Кремля. Я 10 лет говорю, что он (Путин – 24 Канал) просто дурак", – добавил экссотрудника КГБ.

Встречался ли Пригожин с Путиным после мятежа: смотрите видео

Однодневный мятеж Пригожина: коротко