Однак згодом рупор диктатора Дмітрій Пєсков сказав чи то збрехав, що 29 червня Путін провів 3 годинну зустріч з Пригожиним й ще 35 вагнерівцями. Це 24 Каналу прокоментував ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Це фантастика

На думку ексспівробітника КДБ, все, що говорить Пєсков треба перевертати навпаки. Якщо Пєсков розповів, що у Путіна відбулася зустріч з вагнерівцями, то ніякої розмови не могло й бути.

Путін зустрічається з 35 вагневірцями. Ви собі уявляєте цю кімнату, у ній повинно бути 150 співробітників ФСО, озброєних до зубів, щоб ці вагнерівці голими руками Путіна не задушили,

– сказав Жирнов.

Малоймовірно, що вагнерівців впустили у Кремль зі зброєю. Однак навряд чи ПВК "Вагнера" погодилися б здати зброю. Адже у такому разі Кремль перетвориться б для найманців Пригожина на пастку, де їх могли б просто заарештувати.

Ну який вагнерівець здасть зброю, якщо йому скажуть увійти? Це фантастика. Такої зустрічі в принципі не могло бути. Й те, що про неї розповів Пєсков доказ, що її не було,

– зазначив Жирнов.

У своїх виступах після 24 червня диктатор неодноразового говорив, що буцімто рядових вагнерівців обдурили, їх у темну використовували. А командири на чолі з Пригожиним – зрадники і їм помилування не буде.

"Раптом ці ж самі командири, за словами Піскова, зустрічаються з Путіним й після 3 годинної розмови їх спокійно відпускають з Кремля. Я 10 років говорю, що він (Путін – 24 Канал) просто дурень", – додав ексспівробітника КДБ.

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