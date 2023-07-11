Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що насправді головні події зараз відбуваються не в Кремлі й навіть не у Вільнюсі напередодні саміту НАТО.
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Хто може повторити заколот Пригожина
Російський опозиційний журналіст зауважив, що ще рано скидати з рахунків Пригожина, адже історія не завершена і його доля не визначена. Незрозуміло, що "кухар Путіна" буде далі робити й він може по різному використати ресурс, який у нього як і раніше зберігається.
Він людина авантюрного характеру й в стані повторити,
– сказав Яковенко.
Крім цього, є низка людей, які теж можуть спробувати здійснити заколот. Меншою мірою можна було б говорити про той "клуб розгніваних патріотів", який очолює міжнародний злочинець Ігор Гіркін.
"За певних обставин може вистрілити й Гіркін", – зазначив російський опозиційний журналіст.
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Умови злами режиму Путіна
Головні події відбуваються на полі бою, а їх автором є Збройні Сили України. Деокупація Бахмута не має суттєвого військового, тактичного та стратегічного значення. Проте це справить серйозний вплив на суспільну свідомість, насамперед силовиків.
От 10 місяців "брали" Бахмут, а тут здали назад. Днем пізніше чи днем раніше – неважливо, але я думаю, що вже відлік йде на дні,
– наголосив Яковенко.
Якщо після цього не відбудеться вибух суспільної свідомості, то це відбудеться, коли деокупують Крим. Наслідки цього будуть непередбачуваними. Адже Крим – це абсолютно сакральне місце для путінської міфології й деокупований півострів, ймовірно, означатиме злам режиму.
Тоді розуміння того, що "цар" несправжній охопить широкі народні маси й збройні сили. У такому разі головне питання полягатиме у тому, хто до цього часу буде готовий очолити новий "похід" на Кремль.
"Буде не один охочий. У кінцевому результаті Росія звалиться у те становище, яке вже не раз було в її історії. Воно називається "большая русская смута", – підсумував російський опозиційний журналіст.
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